125 سريرا بمستشفيات الإسماعيلية لجرحى غزة واستقبال 36 مصابا.. تفاصيل

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية أنه بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان أنه تم تجهيز 125 سريرا موزعة بين مستشفيات الهيئة بإقليم القناة، لاستقبال الحالات الحرجة والأكثر خطورة ضمن خطة الوزارة لاستقبال المصابين والجرحى من الجانب الفلسطينى.

وقال مصدر طبى بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إن مستشفيات الهيئة بالمحافظة استقبلت حوالى 36 مصابا من الإخوة الأشقاء الفلسطينين وذلك لتلقى العلاج اللازم لهم.

واضاف المصدر أن الإصابات تنوعت ما بين حروق وكسور بالإضافة إلى إصابات أخرى، ويتلقى المصابين علاجهم تحت إشراف نخبة من أفضل أطباء الهيئة.

وكان فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية قد أعلن عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وانعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار 24 ساعة لاستقبال مصابى غزة من الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية إلى أنه تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بالمستشفيات وبكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أكدت على توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين، كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.