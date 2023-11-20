‫الزراعة: توزيع تقاوي المحاصيل الشتوية في وادى النطرون والنوبارية

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي بوزارة الزرعة الادارة الزراعية بوادي النطرون و سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة و منافذ توزيع التقاوي الجيدة للزراعة الشتوية والاسمدة ومبيدات والعمل علي توفرها اولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول وتم تفقد المركز الارشادي بوادي النطرون .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الميداني لمتابعة توزيع تقاوي القمح خاصة وتقاوي المحاصيل الشتويه الاخري وتوفير مستلزمات الانتاج لها وتقديم أوجه الدعم والإرشادات والحلول لأي مشكلات وتذليل العقبات والانتشار لقيادات الوزاره بالمحافظات .

وقام يوسف بزيارة الى النوبارية بحضور المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعه بالنوبارية حيث قام بالمرور على منافذ توزيع التقاوى والاطمئنان على جميع مستلزمات الانتاج لنجاح الموسم الشتوي .

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موسم زراعة القمح قد وجه قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة.

وشدد على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى .

ووجه القصير، قطاعات الارشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية والانتشار فى البرامج للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالارقام بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والارشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير مستقرة .

وأكد القصير، أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تقليل فاتورة الاستيراد.