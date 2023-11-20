وكيل صحة قنا: انطلاق المؤتمر السنوي للصيادلة 30 نوفمبر الجاري

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن انطلاق المؤتمر السنوي الثاني لصيادلة محافظة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، والدكتور أشرف محمد أبوالوفا، عميد كلية الصيدلة بالجامعة، ونقيب الصيادلة الدكتور أحمد عبدالفتاح النقيب.

وأوضح بدران، أن المؤتمر في باقته الجديدة "تحديات الممارسات الصيدلانية بين الحاضر والمستقبل" يسعي لتقديم سلسلة علمية متطورة وحديثة حول أفضل العلوم الصيدلانية وأخر ما توصلت له علوم الأدوية، كذلك شرح لأهمية التقارب البناء بين الصيادلة والأطباء وتأثير الذكاء الاصطناعي علي مهنة الصيدلة، وذلك بتشريف كوكبة متميزة من أساتذة الصيدلة بالجامعة بالإضافة إلي تواجد كوكبة علمية من المهتمين بالعلوم الصيدلانية.

وأشارت الدكتورة أسماء مصطفي، مدير عام إدارة الصيدلة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر المقرر عقدة في الـ30 من نوفمبر الجاري بمدينة قنا، سوف يعرض أهم الإنجازات في القطاع الصيدلي بالمحافظة وجهود إدارة الصيدلة في التطوير والتعليم لصيادلة المحافظة، كما سيعرض المؤتمر ما قدمته إدارة الصيدلة في الفترة الأخيرة من دعم للمنظومة الدوائية سواء بالصيدليات الخاصة أو بصيدليات المستشفيات والوحدات الصحية.