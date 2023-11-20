وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر ناهز 96 عاما

وكالات

قال «مركز كارتر» إن سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة روزالين كارتر، توفيت، الأحد، عن عمر ناهز 96 عاماً، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف المركز في بيان أن زوجة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر توفيت وسط عائلتها.

وقالت عائلة كارتر في بيان في مايو (أيار) 2023 إن روزالين مصابة بالخرف، لكنها تعيش بسعادة في منزل الزوجين في بلينز بولاية جورجيا. وكانت كارتر كسيدة أولى مدافعة رائدة عن إصلاح الصحة العقلية، ووجهت الإصلاح التشريعي نيابة عن المرضى العقليين في البلاد. وأدى عملها إلى إقرار قانون أنظمة الصحة العقلية لعام 1980، الذي دعا إلى تغطية التأمين الصحي للأشخاص المصابين بمرض عقلي وحمايتهم من التمييز.

ويقيم كارتر، الأكبر سناً بين الرؤساء الأميركيين السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وحائز على جائزة نوبل للسلام، في بلدة بلينز. وكارتر الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، مولود في تلك القرية الصغيرة وعمل فيها مزارعاً للفول السوداني قبل أن يصبح حاكماً، ثم يترشح للرئاسة تحت راية الحزب الديمقراطي.