وزير خارجية العراق يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى تعزيز العلاقات بين البلدين

بغداد (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين اليوم الاثنين، مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين".

وأضاف البيان "أن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تحقيق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية".