وزارة الصحة: لا يمكن إتمام عقد القران بدون شهادة فحص المقبلين على الزواج

كتب ــ وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن إتمام عقد القران بدون استخراج شهادات فحص ما قبل الزواج، وتابع: يجب على الزوجين التوجه لإجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـــ 6 شهور.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استلام نتائج الفحص خلال أسبوعين من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الأطراف على حدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التوجه إلى أقرب وحدة صحية، ويمكن التواصل عبر الخط الساخن 15335 حيث إن مواعيد عمل الوحدات الصحية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

يذكر أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).

وفي حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.