ننشر عناوين مكاتب حجز الأتوبيسات السوبرجيت التابعة لوزارة النقل

كتب ـ سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل قائمة بأماكن حجز حافلات سوبرجيت، التابعة لوزارة النقل، وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب.

أماكن حجز سوبر جيت:

المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات

الدائري الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس

رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو

الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية -

عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض

الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد

نادي السكه - طريق النصر شارع مصر للسياحة

عدلى منصور - أمام محطة مترو عدلى منصور

محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( 4، 5 )

سیدی جابر - محل 9/2 محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع

ميامي - عقار رقم 20 الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر

مرسى مطروح - ك 2 طريق مطروح / الإسكندرية

بورسعيد- محطة السكة الحديد

المنيا - أسفل كوبري الاخصاص

أسيوط- موقف المعلمين الجديد محل رقم 4

سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج

قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال

الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر

سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء

ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى

الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة

الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام

شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( 5 )

شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام

نويبع- ميناء نويبع

الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى )

السويس - شارع عثمان مدينه السلام