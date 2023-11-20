اليوم السابع
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ننشر عناوين مكاتب حجز الأتوبيسات السوبرجيت التابعة لوزارة النقل

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:26 م
ننشر عناوين مكاتب حجز الأتوبيسات السوبرجيت التابعة لوزارة النقل وزارة النقل - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل قائمة بأماكن حجز حافلات سوبرجيت، التابعة لوزارة النقل، وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب. 
 
أماكن حجز سوبر جيت:
المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات
الدائري الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس
 
رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو
 
الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية -
 
عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض
 
الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد
 
نادي السكه - طريق النصر شارع مصر للسياحة
 
 
عدلى منصور - أمام محطة مترو عدلى منصور
 
محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( 4، 5 )
 
سیدی جابر - محل 9/2 محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع
ميامي - عقار رقم 20 الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر
مرسى مطروح - ك 2 طريق مطروح / الإسكندرية
 
 بورسعيد- محطة السكة الحديد
 
المنيا - أسفل كوبري الاخصاص
أسيوط- موقف المعلمين الجديد محل رقم 4
 
سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج
 
قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال
 
الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر
 
سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء
 
ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى
 
الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة
 
الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام
 
شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( 5 )
 
شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام
 
نويبع- ميناء نويبع
 
الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى )
 
السويس - شارع عثمان مدينه السلام
 
 






سوبر جيت

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