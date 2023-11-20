نقابة المهندسين تحظر قيد خريجى كل المعاهد الهندسية باستثناء 13 معهدا.. تفاصيل

كتبت ــ آية دعبس

نشرت النقابة العامة للمهندسين ، قائمة بأسماء المعاهد الهندسية الخاصة التى سيقيد خريجيها بجداول النقابة، والتى ضمت اسم 13 معهدا هندسيا، وأشارت إلى أنه لن يتم قيد أى خريجين لأى معاهد أخرى، مؤكدة أنه سيتم تحديث قائمة أسماء المعاهد تباعا وفقا للبيانات الواردة إليها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويصدر بها قرار مستقل من نقيب المهندسين.

يأتى ذلك فى ضوء قرار النقابة العامة للمهندسين، بداية أغسطس الماضى، حيث أعلنت أنها لن تقيد خريجي المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31/10/2023 ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهي في 29/2/2024؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة.

كما اشترطت النقابة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023"، وأشارت إلى أن مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.