نقابة الخدمات الإدارية تعقد مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسى السيسى الأربعاء

كتبت ـ آية دعبس

أعلن هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، عقد مؤتمر عمالى لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، صباح يوم الأربعاء المقبل.

وأكد المهيرى، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحي شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن ما يقرب من 5 ملايين عامل بالجهاز الادارى للدولة وكذا القطاع الخاص أعضاء بالنقابة، يؤيدون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية فى كل الأرجاء من أجل استكمال بناء مصر الرقمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبوؤا لأول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والنيابية.

قال إن برامج الحماية الاجتماعية المتكررة على المستوى العام والذى شمل كل الفئات بما فيهم ولاول مرة العمالة غير المنتظمة الى جانب مواجهة فقر العشوائيات تم باحترافية شديدة، حيث وصل الحد الادنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه ليزداد 3 أضعاف منذ عام 2014 مما يؤكد انحياز الرئيس للموظف والعامل وأصحاب الدخول المحدودة.