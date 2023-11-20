اليوم السابع
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ندوة تثقيفية للعاملين بجامعة الوادي الجديد حول المشاركة السياسية بالانتخابات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:11 م
ندوة تثقيفية للعاملين بجامعة الوادي الجديد حول المشاركة السياسية بالانتخابات جانب من الندوة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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نظم قطاع تنمية المجتمع وشئون البيئة بجامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية للعاملين بالجامعة بعنوان- أنزل وشارك" وذلك بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالمبنى الإداري للجامعة بحضور لفيف من العاملين بالجامعة وذلك لرفع الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. 
 
وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن هذه الندوة التثقيفية تاتي في إطار حرص جامعة الوادي الجديد على رفع وعى العاملين بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستوري لانتخاب الرئيس وتقديم التوعية حول العملية الانتخابية.
 
وخلال الندوة تم التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية، كأحد دعائم الاستحقاقات الدستورية الهامة، وهي الانتخابات الرئاسية في مصر، باعتباره حدثًا يتوجه العالم نحوه لمتابعته وليس محليًا فقط لما لمصر من دورٍ محوريّ في المنطقة. 
 
 وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي على أهمية عقد مثل هذه الندوات التثقيفية مع منتسبى الجامعة لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي وأن يكون لدى كل مواطن وعي كامل بأهمية الإدلاء بصوته الانتخابي للمشاركة في بناء مستقبل مصر.






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