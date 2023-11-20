ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن يشيد بجهود مصر في إنقاذ أطفال غزة

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أشاد ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن الدكتور محمد حسن الطراونة بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ أطفال غزة وخصوصًا حديثي الولادة للعلاج بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسي بسرعة نقل أطفال غزة حديثي الولادة إلى مصر وإدخالهم الحضّانات يؤكد إنسانية الدولة المصرية تجاه الأشقاء في قطاع غزة.



وقال الطراونة -في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمَّان- إن مصر قدمت جهدًا كبيرًا وبالتنسيق مع الأردن من أجل إدخال المساعدات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر والأردن من أوائل الدول التي ساهمت في تخفيف حدة الوضع الصحي بالقطاع عبر تقديم المساعدات الطبية.



ووجَّه الطراونة الشكر إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار لجهوده التي يقوم بها لنقل المصابين وعلاجهم، وكذلك تنسيقه المستمر مع البعثة الدبلوماسية الأردنية بالقاهرة بقيادة السفير أمجد العضايلة من أجل إدخال المساعدات الطبية الأردنية.



ولفت الطراونة إلى أن المستشفيات الأردنية بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني جاهزة لعلاج المصابين من الأشقاء في غزة، مُنَوِّهًا بأن قطاع غزة يعاني من أزمة صحية وكارثة إنسانية متفاقمة، ويجب التدخل الدولي لوقف الحرب وإنهاء هذه الكارثة.



وأكد ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن أن "كافة التقارير تؤكد أننا مقبلون على كارثة بكل المقاييس، نظرًا لتعنت الاحتلال الإسرائيلي وعدم وقف الحرب"، مؤكدًا ضرورة استمرار الضغط المصري والأردني والعربي والدولي لإنقاذ المنطقة والعالم من كارثة محققة إذا ما استمرت آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.



ونبَّه الطراونة إلى أن المستشفيات في قطاع غزة خرجت من الخدمة، نظرًا لاستهدافها من قِبل قوات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددًا على ضرورة أن يتحمل العالم مسئوليته الإنسانية ويوقف هذه الحرب الإجرامية.



وألمح الطراونة إلى أن غزة أصبحت منطقة منكوبة بفعل تراكم الجثث وانتشار المصابين وعدم وجود أدوات لجمع القمامة والمخلفات الطبية، مبينًا أن انتشار القمامة مع المخالفات الطبية هو بمثابة كارثة بيئة ستؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة في المنطقة بأسرها وليس غزة فقط.



وأعرب الطراونة عن تقديره واحترامه لجهود العاهل الأردني وتقديمه لمستشفى ميداني في نابلس لعلاج الفلسطينيين بالضفة، رغم الأوضاع الخطيرة هناك؛ مما يؤكد أن القضية الفلسطينية بالفعل هي بوصلة الأردن قيادةً وحكومةً وشعبًا.