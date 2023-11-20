معهد إعداد القادة ينظم برنامج إعداد القادة العام لطلاب المعاهد العليا

ينظم معهد إعداد القادة برنامج "قادة التميز" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالى، خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يشارك فى البرنامج التدريبى نحو 200 طالب وطالبة من طلاب المعاهد العليا المصرية، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير التعليم العالى بضرورة عقد برامج ودورات تدريبية وتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك لتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى بناء وعى الطلاب وتثقيفهم بالقضايا العامة فى المجتمع من خلال التوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة فى مواجهة الأفكار غير السوية، وكذلك الأمن القومى المصرى وارتباطه بالأمن القومى العربى، إلى جانب التركيز على التنمية البشرية وتطوير الذات للطلاب.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل حول مهارات العرض والتقديم، وجولات خارجية إلى متحف الحضارة.

وفى تصريح له، أكد الدكتور كريم همام أن معهد إعداد القادة يولى اهتمامًا كبيرًا بتقديم برامج تستهدف تنمية مهارات الشباب وإعداد القيادات المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية لبناء وعيهم وشخصياتهم.

كما حثّ مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الشباب على الاستفادة من فرص التعليم، والابتكار وتطوير المهارات التى تمكّنهم من تحقيق النجاح والمساهمة فى بناء مستقبل مصر.