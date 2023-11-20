اليوم السابع
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الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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معدل البطالة فى إسرائيل يقفز إلى 10% بسبب الحرب على غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:42 م
معدل البطالة فى إسرائيل يقفز إلى 10% بسبب الحرب على غزة قطاع غزة
وكالات

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أعلن مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى ما يقارب 10% في أكتوبر.
 
وبحسب موقع "العربية" الإخبارى، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين ممن كانوا يعيشون قرب حدود قطاع غزة.
 
يشار إلى أن معدل البطالة الرئيسي في إسرائيل كان قد استقر عند 3.4%، الشهر الماضي.
 
فيما قال بنك إسرائيل المركزي إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق على بطاقات الائتمان، وهو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 9% أكثر من المستوى المتوقع، وانخفضت 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى.






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