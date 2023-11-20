مصرع حداد مسلح سقط من الطابق الثالث أثناء عمله في المنصورة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشى

لقى حداد مسلح مصرعه، وذلك إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله في عقار بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسقوط شخص من علو بأحد العقارات بشارع الجيش ووفاته.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى عبدالحليم عاطف عرابي، حداد مسلح، مقيم بقرية تلبانة بمركز المنصورة، حيث اختل توازنه أثناء عمله في أحد العقارات، وسقط من الطابق الثالث، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.