مصادر لـ"اليوم السابع" : وزير الخارجية يصدر حركة المساعدين ومديرى الإدارات

كتب: أحمد جمعة

أصدر وزير الخارجية سامح شكري ، الأسبوع الماضي، حركة المساعدين ومديري الإدارات حيث تولى السفير الدكتور محمد البدري منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير إيهاب عوض مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

أشارت المصادر إلى تولى السفير أحمد شاهين منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، السفير الدكتور طارق دحروج مديراً لادارة ليبيا، السفير ياسر عابد مدير إدارة الأمن، موضحة أن المساعدين الجدد ومديري الإدارات قد باشروا أعمالهم قبل أيام عقب صدور الحركة من الوزير سامح شكري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعتمد في أغسطس الماضي الحركة الدبلوماسية الجديدة للعام 2023، والتى تضمنت تعيين عدد من السفراء الجدد فى عواصم العالم.

وقرر رئيس الجمهورية مدة خدمة السفير خالد محمد جلال الدين عبد الحميد سفير مصر لدى برلين، لمدة عام اعتبارا من 21 أكتوبر 2023، وكذلك مدة خدمة السفير أحمد فاروق محمد توفيق سفير مصر لدى الرياض، لمدة عام اعتبارا 3 يناير 2024.

وبحسب القرار، يعين أيمن على كامل علي السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية، عمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وغير مقيم لدى حكومة بليز، جمال عبد الرحيم محمد متولي السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة النرويج، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية أيسلندا، آية سعد محمد عبد الكريم السفير بديوان وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية ميانمار، إيهاب احمد بدوي سيد السفير فوق العادة مفوضا لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندورا.

وتقرر تعيين أحمد مصطفى عبد العال محمد السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية سنغافورة، إيهاب محمد عبد الحميد حسن السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، أسامة محمد إبراهيم خضر، السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة لحكومة دولة إسرائيل، علاء الدين عبد المنعم موسى السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية اللبنانية، هالة يوسف أحمد رجب السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة تايلاند ، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا.

وشمل القرار تعيين نيرمين محمد عصام الدين الظواهري السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية رواندا، مي طه محمد خليل السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية سورينام ، وجمهورية جويانا التعاونية، عبير محمد إسماعيل علم الدين السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية موريشيوس، أحمد حمدي بكر محمد السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى بيرو، حازم حسن حنفي حسنين السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنما، وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية نيكاراجوا ، وجمهورية كوستاريكا، عمر محيى الدين أحمد فهمي السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

شمل القرار تعيين ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة البحرين، حاتم صلاح حسن النشار السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة دولة بوليفيا متعددة القوميات، أحمد سمير حلمى مرزوق السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية العراق، خالد فادى محمود شاذلي السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية جيبوتي، هانی محمد ناجي عبد الحميد السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كومنولث أستراليا وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية فيجي ، وجمهورية جزر المارشال ، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة وجمهورية فانواتو ، وجزر سليمان ، وجمهورية ناورو.

وتضمن القرار تعيين ابتسام رخا أحمد حسن الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كازاخستان، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية قيرقيزستان، نيفين أسامة محمد الحسيني، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير فوق لدى حكومة جمهورية أنجولا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية ساوتومي وبرنسيب، ياسر حسن فرج الشيمى الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية إندونيسيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

وتضمن القرار تعيين أحمد عبد العظيم زينهم عبد الشكور الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية ليبيريا، جورج عازر صليب تادرس الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة نيوزيلاندا ، وغير مقيم لدى حكومة كل من توفالو ، ودولة ساموا المستقلة، مصطفى إبراهيم ربيع منصور الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة دولة اريتريا، أميرة عبد الرحيم علي مصطفى، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوروندي، شریف رضا أحمد شحاته الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوبا، وغير مقيم لدى حكومة كل من جمهورية الدومينيكان ، وجامايكا ، وكومنولث البهاماز، وجمهورية هاييتي ، وباربيدوس ، وسانت لوتشيا ، وأنتيجوا وباربودا ، وكومنولث الدومينيكا ، وسانت فينسنت وجرينادينز.

وشمل القرار تعيين أحمد محمد عيد مصطفى الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية توجو، رجاء عبد الخالق عبد العزيز الوكيل الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين، شريف عبد القادر عبد اللطيف ندا الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو، شريف مجدي رشاد سيف الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوت ديفوار، حسن صلاح حسن النشار الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير حكومة جمهورية غينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو، محمد محمد فؤاد عبد الله أحمد الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتضمن القرار تعيين نادر سعد عبد النبي عبيده الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لــدى حكومة جمهورية شمال مقدونيا ، حسن رفعت على حسن فرغل الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيراً مفوضا بلقب سفير محمد لدى حكومة جمهورية موزمبيق ، وغير مقيم لدى حكومة مملكة إسواتيني.

وتقرر تعيين ندى مصطفى فتحى دراز السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في شيكاغو، حسام الدين محمد أحمد على السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عامًا لجمهورية مصر العربية في لوس انجلوس، محمد أحمد فؤاد رسلان، السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في شنجهاي، أحمد عبد المجيد حمدنا الله إبراهيم السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في جدة، هيثم مختار عبد الرؤوف إبراهيم السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في ملبورن، حسام حسين إسماعيل حسين السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في دبى.