مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر توفر جميع عقاقير السل مجانا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوري لشئون الصحة والوقاية، عن أن البرنامج القومى المصرى لتشخيص وعلاج مرض السل "الدرن"، هو برنامج ناجح، وله استراتيجية واضحة ويعمل بكفاءة كبيرة منذ عدة سنوات، وقد تم وضع البرنامج بمشاركة مجموعة من الخبراء المصريين المتخصصين فى هذا المجال.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن هذا البرنامج سيطر على المرض فى مصر، وحقق نجاحا كبيرا، سواء فى مرض السل بمختلف أنواعه، أو فى السلالة المقاومة للأدوية، موضحا، إن مصر توفر علاج مرضى السل مجانا فى جميع مراكز تشخيص وعلاج مرض السل فى جميع المحافظات، كما توفر الأدوية التى تعالج الدرن المقاوم للأدوية رغم ارتفاع ثمنه مجانا، وفى جميع المستشفيات والمراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تعليقا على أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا، عن وجود سلالة جديدة من السل " الدرن" مقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية الموجودة حاليا بإقليم شرق المتوسط، والتى تمثل حوالى من 6 إلى 7%، وقد جاء ذلك على هامش المؤتمر الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.