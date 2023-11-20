مستشار الرئيس الفلسطينى: نتنياهو يعمل المستحيل لفصل غزة عن الضفة الغربية

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، وتجنيب الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة ويلات الحرب، متابعا: "نتنياهو يعمل المستحيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ولن نسمح له بذلك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "نثمن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشددا على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الفصائل ضرورة وواجب لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفيات ومراكز الإيواء في غزة لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.