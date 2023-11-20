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ونقل 12 لمستشفيات القاهرة..

مراسل إكسترا نيوز: مستشفى العريش استقبل 16 طفلًا مبتسرًا قادمين من غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:10 م
مراسل إكسترا نيوز: مستشفى العريش استقبل 16 طفلًا مبتسرًا قادمين من غزة كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز
كتب أحمد عرفة

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قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن مصر استقبلت 28 طفلًا من الأطفال المبتسرين الذين كانوا موجودين في مستشفى الشفاء التى تعرضت للحصار من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
 
وأضاف مراسل قناة إكسترا نيوز،  في تصريحات لبرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سي، أن عدد الأطفال المبتسرين الذين كانوا في مستشفى الشفاء في غزة 35 واستشهد عدد منهم بسبب نقص الوقود وتوقف أجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى.
 
وتابع كريم رجب، أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استقبال الأطفال المبتسرين في مصر وتم التنسيق واستقبال ، وهناك 16 طفلا في العريش و12 طفلا في مستشفيات أخرى بمستشفيات القاهرة .






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