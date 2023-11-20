محافظ المنوفية: تنظيم سلسلة ندوات لنشر ثقافة التطور والابتكار وريادة الأعمال

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود إدارة الابتكار والاستشراق للمستقبل بالديوان العام فى تنظيم سلسلة الندوات لرفع الوعي بين طلاب المدارس بنطاق المحافظة خلال شهر نوفمبر الجارى.

وأوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير إدارة الإبتكاروالإستشراق للمستقبل أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية وبالتعاون التام مع مديرية التربية والتعليم فقد تم تنفيذ سلسلة ندوات متنوعة بـ (23) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمراكز شبين الكوم وأشمون ومنوف ومدينة سرس الليان والباجور ، بهدف تنمية المهارات والقدرات العلمية وتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع ، فضلا عن خلق وتحفيز روح الإبداع وإتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من أبناء المحافظة للترويج وتسويق نتاج جهدهم الفكري والبحثي بصورة مهنية ، وكذا دعم المبتكرين علمياً وتحفيزهم بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال ومنهجية البحث والترويج لها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير المنظومة التعليمية ، مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها فى الاكتشاف المبكر للمواهب لدى النشء وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار ، فضلا عن تنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.