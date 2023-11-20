مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بالإسماعيلية لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم حزب مستقبل وطن فى الإسماعيلية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في منطقة الملاعب المفتوحة بجوار النادى الإسماعيلى فى وسط محافظةالإسماعيلية.

بحضور النائب حماد موسى أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية والنائب أحمد عثمان وأحمد دندش وعصام دياب وسامى هاشم وأحمد البعلى سامى سليم ورضوى جعفر أعضاء مجلس النواب والنائب عصام منسى امين تنظيم الحزب بمحافظة الإسماعيلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى ورموز وشيوخ وعواقل القبائل المصرية بالمحافظة العمد والمشايخ.

كما حضر المؤتمر مسؤلى الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإسماعيلية.

بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد، بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، برئاسة الدكتور علاء وحيد امين اعلام المحافظة استعرض الفيلم أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال 9 سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته فى المؤتمر دعا النائب حماد موسى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري إلى أن يبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تصل للعالم أجمع.

وتابع النائب حماد موسى كلمته مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

وأكد فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير إدارة الوعظ والقمص بنيامين مزيد بسادة راعى كنيسة الأنبا بيشوي على المشاركة الانتخابية واختيار قائدا حكيما وهو الرئيس السيسى وواجبنا الدينى والوطنى نحوه الوقوف خلفه لتضحيته بروحه من أحل مصر وشعبها الأبى.

من جانبه، قال الدكتور سامى هاشم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ورحب بالحملة الرسمية لانتخابات الرئيس السيسى وأضاف أن الرئيس عمل العديد من الإنجازات الواضحة على أرض الواقع ومنها فى قطاع الصحة والتعليم والطرق والكبارى والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة ورعاية الفقراء.

ثم تحدث النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال النائب عصام دياب عضو مجلس النواب ، إن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

وأضاف الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب ، أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه قام بإنشاء العديد من الإنجازات العديدة ومنها منظومة التأمين الشامل والقضاء على وباء فيروس سى والقوافل الطبية المتنقلة.

وأشاد الدكتور أحمد دندش من موقف الرئيس السيسى تجاه الشعب الفلسطينى وأهل غزة من تقديم المساعدات والمعونات للشعب الفلسطينى.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية أننا كقطاع المرأة سوف نقدم مشهدا انتخابيا لتأييد الرئيس السيسى وأن السيدة المصرية حجر الزاوية فى أى عملية انتخابية وأدعوا جميع السيدات الخروج يوم الانتخابات لرد الجميل للرئيس السيسى.

وقالت لبنى ذكى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية أن حقوق المرأة المصرية أخذتها بقوة فى عهد الرئيس السيسى ولا بد من رد الجميل والوقوف صف واحد وعلى قلب واحد لنقول نعم للزعيم الوطنى الرئيس السيسى.

وأختتم الشاعر والكاتب أحمد غنيم تناول فيها قصيدة عن إنجازات الرئيس السيسى ومؤيدا للرئيس السيسى.