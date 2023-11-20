لحظة وصول 16 طفلا من الخدج قادمين من غزة إلى مستشفى العريش.. صور

العريش - محمد حسين

وصل مستشفى العريش العام أول دفعة من الأطفال الخدج المقرر علاجهم في مصر وعددهم 16 طفلا قادمين من غزة ترافقهم 5 مرافقات من ذويهم و5 مسعفين فلسطينيين.

في سياق متصل وصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى تنقل مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر الماضى 153 طائرة.

وأفاد بيان عن الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 4000 طن من المساعدات المتنوعة تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش، ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.

المساعدات التى حملتها الطائرات عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات الإسعاف المجهزة.



أحد الأطفال لحظة نقله للمستشفى



سيارات الإسعاف تقل أطفال غزة



مستشفى العريش العام



نقل الأطفال فى سيارات الإسعاف



نقل الأطفال لمستشفى العريش العام



وصول 16 طفلا من الخدج قادمين من غزة لمستشفى العريش العام