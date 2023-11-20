لافتات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في شوارع وميادين الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نشرت حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذي يحمل رقم 3، ورمزه النخلة، لافتات دعائية بعدد من شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع انتشار الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي.

وانطلقت الدعاية الإنتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية الخميس 9 نوفمبر الجاري ، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 برموزهم الانتخابية.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية، حتي موعد بدء الصمت الانتخابى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.



لافتات المرشح عبد السند يمامة في الاسكندرية



لافتات المرشح عبد السند يمامة في شوارع الإسكندرية



لافتات المرشح عبد السند يمامة بميادين الإسكندرية