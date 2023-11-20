قطارات التالجو تتوقف بمحطة المنيا قريبا.. تفاصيل

كتب ـ سيد الخلفاوى

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع بداية الشهر القادم، إضافة محطة وقوف لقطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان والعكس بمحطة المنيا كخدمة جديدة للركاب.

ويبدأ ذلك يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023 ، ويتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى ( 6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).

وتقدم هذه القطارات أعلي مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر، حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصي قدر من الراحة في السرعات العالية، وتحتوي أيضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلي وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ علي أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخري مخصصة لذوي الهمم.

وتسعي الهيئة جاهدة علي تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.