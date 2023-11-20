اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منزل برلماني وكنيسة وبلدات بالجنوب اللبناني

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:16 م
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منزل برلماني وكنيسة وبلدات بالجنوب اللبناني قطاع غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت المدفعية الإسرائيلية والطيران قصفًا وهجمات عنيفة على بلدات في الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاث الغربي والأوسط والشرقي. 


كما استهدفت قذائف مدفعية منزل النائب قبلان قبلان عضو كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) بمنطقة ميس الجبل بالقطاع الشرقي للجنوب، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه، كما تم قصف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون بمنطقة بنت جبيل بالقطاع الأوسط للجنوب اللبناني.


وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخًا على منزل خال في بلدة عيترون وفي محيط باحة العلم وبلدتي ياطر وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط، كما تم استهداف عدد من المنازل والمناطق الزراعية والمراعي بقنابل فسفورية.


ومن الأراضي اللبنانية، أطلقت العديد من الرشقات الصاروخية التي أصابت أهدافًا عديدة في المراكز العسكرية الإسرائيلية أبرزها استهداف موقع رانيت العسكري الاسرائيلي بأربع رشقات صاروخية بصواريخ بركان، فضلا عن استهداف مواقع أخرى بثلاث مسيرات هجومية.







قطاع غزة

فلسطين

العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

القصف الإسرائيلي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة