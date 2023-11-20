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قراران جمهوريان بعزل مستشارين من وظيفتيهما بمجلس الدولة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:01 م
قراران جمهوريان بعزل مستشارين من وظيفتيهما بمجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، يحمل رقم 536 لسنة 2023 بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
 
صدر القرار بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل رقم 537 لسنة 2023 بعزل أحمد شكرى معوض محمد، المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة من وظيفته؛ بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.






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