اليوم السابع
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فوز خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:58 ص
فوز خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين مرشحو الانتخابات
وكالات

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حقق المرشح الليبرالي، خافيير ميلي، مفاجأة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، الأحد، بحصوله على نحو 56% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.
 
وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على نحو 44 بالمئة بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.
 
وفاجأ ميلي الرأسمالي الفوضوي الذي أسّس حزب "ليبرتاد أبانزا" (الحرية تتقدّم) في العام 2021، معظم الخبراء ومنظمي استطلاعات الرأي حين أصبح المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات، بحيث حقق 30% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية.
 
وتعهد ميلي الذي أتم عامه الـ53 الشهر الماضي بدولرة الاقتصاد وخفض الإنفاق و"نسف" البنك المركزي.






خافيير ميلي

الانتخابات الرئاسية

الأرجنتين

الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين



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