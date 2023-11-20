عميد حاسبات حلوان: انتهاء امتحانات الميد تيرم وإعلان النتائج نهاية الأسبوع

أكد الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، انتهاء الكلية من تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " للطلاب على مستوى الفرق الدراسية المختلفة، مشيرا على انتظام أعمال التصحيح والرصد بالكلية.
وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر إعلان النتيجة للطلاب فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلانها بحد أٌقصى نهاية الأسبوع الجارى وإتاحتها للطلاب عبر موقع الكلية.
وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إلى انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى بجامعة حلوان الأهلية الأسبوع الجارى وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023/2024 .
انهت كليات جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، كل الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع الجارى وفقا لخريطة العام الجامعى ولوائح الجامعة حيث تبدأ فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى.
وأكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، جاهزية الكليات لاتمام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" على أن تنطلق الأسبوع القادم، مؤكدا انتهاء الكليات من إعلان جداول الامتحانات وإتاحتها للطلاب عبر مواقع الكليات وصفحاتها الرسمية.
وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاختبارات ستعقد بشكل إلكترونى فى بعض الكليات ، كما تجرى بنظام العملى فى كليات آخرى ذات الطابع الطبي والصحى، وذلك وفقا لطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية فى كل كلية.
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