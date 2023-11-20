اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

عميد حاسبات حلوان: انتهاء امتحانات الميد تيرم وإعلان النتائج نهاية الأسبوع

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:00 ص
عميد حاسبات حلوان: انتهاء امتحانات الميد تيرم وإعلان النتائج نهاية الأسبوع الدكتور اسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، انتهاء الكلية من تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " للطلاب على مستوى الفرق الدراسية المختلفة، مشيرا على انتظام أعمال التصحيح والرصد بالكلية.
 
وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر إعلان النتيجة للطلاب فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلانها بحد أٌقصى نهاية الأسبوع الجارى وإتاحتها للطلاب عبر موقع الكلية.
 
وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إلى انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى بجامعة حلوان الأهلية الأسبوع الجارى وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023/2024 .
 
انهت كليات جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، كل الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع الجارى وفقا لخريطة العام الجامعى ولوائح الجامعة حيث تبدأ فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى.
 
وأكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، جاهزية الكليات لاتمام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" على أن تنطلق الأسبوع القادم، مؤكدا انتهاء الكليات من إعلان جداول الامتحانات وإتاحتها للطلاب عبر مواقع الكليات وصفحاتها الرسمية.
 
وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاختبارات ستعقد بشكل إلكترونى فى بعض الكليات ، كما تجرى بنظام العملى فى كليات آخرى ذات الطابع الطبي والصحى، وذلك وفقا لطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية فى كل كلية.

 







التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة حلوان

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى



الموضوعات المتعلقة

الخشت يوجه بتوفير المناخ الملائم للطلاب باللجان لأداء امتحانات الميد تيرم

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:00 ص

انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:58 ص

اليوم.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الآثار بجامعة القاهرة

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:00 ص

19 نوفمبر.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:47 م

إعلان جداول امتحانات "الميد تيرم" بجامعة حلوان.. نائب رئيس الجامعة يؤكد الجاهزية وإجراء اختبارات إلكترونية ببعض الكليات.. عميد فنون تطبيقية: عقدها بنظام البابل شيت.. وعميد سياحة: تنظيم اختبارات بالمتحف المصرى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة