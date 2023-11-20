وأكد مصدر طبى مسئول وصول عدد 28 طفلا مبتسرين إلى مستشفى العريش العام عن طريق رفح، وقد تم نقلهم الى المستشفى .

وأكدت وزارة الصحة أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية ، موضحة أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من جيش الاحتلال ، وأن 150 سيارة إسعاف مخصصة لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن السلطات الصحية وضعت كل الترتيبات لاستقبال الأطفال الفلسطينيين "الخدج"، الذين تم عبورهم من غزة، بعد تعرض مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة لحصار واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.