اليوم السابع
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ضبط 3 مراكز لتعبئة المواد الغذائية لتهريبها 275 طن سكر مدعم بالبحيرة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:41 ص
ضبط 3 مراكز لتعبئة المواد الغذائية لتهريبها 275 طن سكر مدعم بالبحيرة حملة مكبرة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملة مكبرة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

 وأسفرت الحملة، عن ضبط 3 مراكز  لتعبئة  المواد الغذائية بمدن أبو حمص والرحمانية وكوم حمادة، لتصرفهم فى 275 طن سكر مدعم وبيعهم فى السوق السوداء للحصول على أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشرف على الحملة الرقابية، مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق  والمحلات والمصانع الغير مرخصة، وذلك لمكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

 

 

 

 

 

 







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