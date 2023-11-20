ضبط طالب قتل زميله بسلاح أبيض في الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.