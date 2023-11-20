اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة في المنيا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:56 م
ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة في المنيا قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل  - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس "توفى متأثراً بإصابته"، وبسؤال والده إتهم (مزارع  - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات حول الجيرة. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.






وزارة الداخلية

جريمة قتل

المنيا

أمن المنيا

مركز شرطة ملوى

عيار نارى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة