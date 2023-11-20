ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة في المنيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب ب عيار نارى بالرأس "توفى متأثراً بإصابته"، وبسؤال والده إتهم (مزارع - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.