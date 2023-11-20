شريان حياة إلى غزة.. تدفق المساعدات الإنسانية على مطار العريش (إنفوجراف)

وصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى تنقل مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر الماضى 153 طائرة.

وأفاد بيان عن الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 4000 طن من المساعدات المتنوعة تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.



تدفق المساعدات الإنسانية على مطار العريش

المساعدات التى حملتها الطائرات عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات الإسعاف المجهزة.

وأوضحت بيانات غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أن آخر ما شهده مطار العريش وصول طائرات تحمل 247 طن من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والأخرى، ومنها طائرة من قطر وتحمل 38.646 طن وطائرتين من السعودية وتحمل 48.454 طن و3 طائرات من الكويت وتحمل 96.372 طن وطائرة من الإمارات وتحمل 35.75 طن وطائرة من الهند وتحمل 30.55 طن.

وسجلت البيانات أن المنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند،كينيا،كولومبيا،ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان>