سول تحذر كوريا الشمالية من إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري

وكالات

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي الأحد، إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرها الصناعي للتجسس العسكري في أقرب وقت ممكن في غضون أسبوع أو نحو ذلك ، مستشهدا بذلك بمعلومات استخباراتية عن استعداداتها، محذرا من ذلك.

وأضاف وزير الدفاع شين وون-سيك إن الإطلاق قد يتم قبل أن تطلق كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للاستطلاع محليا على متن الصاروخ فالكون 9، وهو صاروخ ذو مرحلتين لشركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس، من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا في 30 نوفمبر.

وأوضح شين في مقابلة بثتها محطة كيه بي إس العامة في وقت سابق أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان تحركات كوريا الشمالية. وقال إن استعدادات كوريا الشمالية جارية لإجراء عملية إطلاق خلال أسبوع أو نحو ذلك".

وأضاف "يستغرق الأمر حوالي أسبوع لنقل المحرك من موقع الاختبار إلى تونغتشانغ-ري (موقع الإطلاق) وتجميع منصة الإطلاق وحقن الوقود السائل".

وقال شين إنه يعتقد أن كوريا الشمالية "حلت تقريبا" مشاكل محركاتها "بمساعدة روسيا".

وقامت كوريا الشمالية بمحاولتين فاشلتين لوضع قمر صناعي للاستطلاع في مداره في مايو وأغسطس على التوالي.

وقال شين إن إطلاق كوريا الشمالية لقمر تجسس عسكري ظل محل مراقبة عن كثب من قبل الحليفين ، حيث أن الإطلاق الناجح سيعني تقدما في تكنولوجيا الصواريخ التي يمكن تسليحها.

ويُحظر على كوريا الشمالية أي استخدام لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية بموجب قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف شين أن "الولايات المتحدة تراقب أيضًا ذلك عن كثب لأن أقمار الاستطلاع الصناعية لديها امكانية تطوير قدرات المراقبة لكوريا الشمالية بشكل كبير وتغير من وضعية قبضتنا العليا".

وجاءت تصريحات شين بعد يوم من فشل كوريا الشمالية في الموعد النهائي المتوقع على نطاق واسع في 18 نوفمبر والذي حدده الحليفان والمراقبون لخطتها المعلنة لوضع قمر التجسس العسكري في مداره.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت كوريا الشمالية "يوم صناعة الصواريخ" لإحياء الذكرى السنوية لتجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" في 18 نوفمبر من العام الماضي.