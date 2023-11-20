سفير روسيا فى الأرجنتين: نأمل في تعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة

وكالات

قال السفير الروسي في بوينس آيرس، دميتري فيوكتيستوف، يوم الاثنين، إن روسيا تأمل في تعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في الأرجنتين، وهي مستعدة للعمل مع الأرجنتين بغض النظر عن الوضع السياسي، وفق "سبوتينك"

وصرح فيوكتيستوف، عقب فوز السياسي اليميني جافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين: "بغض النظر عن الوضع السياسي، نحن مستعدون لمواصلة الجهود لتطوير العلاقات في جميع المجالات، وكذلك التفاعل الفعّال على المنصات المتعددة في سبيل بناء نظام عالمي عادل. على الرغم من المسافة التي تفصلنا، ستظل روسيا دائمًا صديقة جيدة وموثوقة للأرجنتين، ومستعدة لتقديم يد المساعدة في الأوقات الصعبة".

وأضاف السفير أن روسيا تأمل في "زيادة الصداقة والثقة والتعاون" مع الأرجنتين، وتتوقع أن يحقق الالتزام بالتعددية، واستقلالية السياسة الخارجية، والدفاع الحازم عن المصالح الوطنية تطورًا إضافيًا، مؤكدا أن انضمام الأرجنتين إلى مجموعة بريكس سيساهم في ذلك.