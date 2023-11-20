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سرقوا الدراجة النارية.. حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالتعدى على عامل دليفرى

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:48 م
سرقوا الدراجة النارية.. حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالتعدى على عامل دليفرى حبس متهمين- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدى على عامل دليفرى وسرقة دراجته النارية، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.
 
واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق أنهم عقب شعورهم بالجوع وعدم وجود أموال لشراء الطعام فكروا في حيلة شيطانية وهى طلب وجبات سريعه وعقب حضور عامل الديلفرى واستيلائهم على الوجبات ورفضهم دفع المقابل نشبت مشاجرة بينهم وبين عامل الديلفرى ، فاعتدوا عليه بالضرب وانتقاما منه استولوا على دراجته النارية.
 
وكشفت الأجهزة المعنية ما تبلغ من عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" بأنه أثناء إستقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بمنطقة كرداسة ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.
 
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بمنطقة كرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.
 






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