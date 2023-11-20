زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

كتب محمود عبد الراضي

تقرر منح جميع النزيلات بمراكز الإصلاح والتاهيل زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم 21 نوفمبر 2023 حتى يوم 7 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها.

وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .