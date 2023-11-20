ذكر المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب منطقة "سامار" .
وأوضح المعهد - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق بلدة "كالبيجا" وعلى عمق 77 كيلومترا، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية وقعت في حوالي الساعة 57ر12 ظهرا بالتوقيت المحلي فى الفلبين.
وحذر "فيفولكس" من أن هذا الزلزال - الذي جاء بعد أيام قليلة من زلزال قوي ضرب جنوب مينداناو - قد يتبعه هزات ارتدادية.
ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
والسبت الماضى ضرب زلزال جنوب لفلبين، وقال مسؤولو إدارة الكوارث في الفلبين، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم؛ جراء زلزال ضرب جنوبي البلاد بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر.
وأشارت السلطات - وفقا لصحيفة "فيل ستار" الفلبينية - إلى أنه جار البحث عن مفقودين جراء الزلزال.
من جانبه.. قال أجربينو داسيرا مدير مكتب إدارة الكوارث بمدينة "جنرال سانتوس" في إقليم "ساوث كوتاباتو"، إن رجلا وزوجته لقيا حتفهما عندما انهار عليهما جدار خرساني، في حين لقيت امرأة أخرى حتفها في مركز للتسوق بالمدينة.
بدوره، أكد أنجيل دوجادوجا مسؤول الاستجابة للكوارث في بلدة "جلان" الساحلية، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بالقرب من مركز الزلزال في إقليم "سارانجاني"، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن آخرين، فُقدا بعد وقوع انهيار أرضي.
وفي مقاطعة "دافاو أوكسدينتل".. لقى شخص، يبلغ من العمر 78 عاما، مصرعه؛ جراء سقوط صخرة عليه.
يشار إلى أن الفلبين تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي، حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.
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