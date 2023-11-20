ريشى سوناك: ضاعفنا المساعدات المقدمة للفلسطينيين بقيمة 30 مليون إسترلينى

لندن (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك اليوم الاثنين، مضاعفة المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين، بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه إسترلينى، مطالبا بإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء فى غزة.

وقال سوناك - في كلمته خلال افتتاح القمة الدولية لأمن الغذاء في لندن، وفق بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "إن الأوضاع في غزة تسوء وهناك حاجة إلى دخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن بلاده تضغط من أجل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة وتحقيق وقف إنسانى عاجل وحقيقى للقتال لتوصيل الغذاء والوقود والدواء .

وأضاف ئيس الوزراء البريطاني "يجب على إسرائيل أن تتصرف في إطار القانون الدولي الإنساني، إذ أن الموقف على الأرض في غزة مأساوي ويزداد سوءا"، إلا أنه أيضا جدد تأكيده لموقف بلاده فيما يخص "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

وأعلنت بريطانيا سابقا عن حزمة تمويل لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى في غزة، ولم يحدد سوناك فيم سينفق المبلغ الإضافي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني.

على صعيد متصل ، أكد سوناك ـ في كلمته خلال افتتاح القمة ، أن ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم لم يحصلوا على ما يكفي من الطعام بانتظام، ويواجه الملايين مجاعة ويعاني أكثر من 45 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد".. قائلا "في عالم الوفرة، لا ينبغي لأحد أن يموت بسبب نقص الغذاء، ولا ينبغي لأي والد أن يشاهد طفله يتضور جوعا".

وأضاف "نظرا لأن حجم أزمة الجوع العالمية مذهل للغاية، فإننا اليوم نذهب إلى أبعد من ذلك نحو توفير ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني الآن للأشخاص الأكثر تضررا، لا سيما في جميع أنحاء شرق أفريقيا والساحل وأفغانستان وفي بلدان مثل ملاوي التي تعاني من الأعاصير والجفاف المرتبطين بالمناخ".

وشدد سوناك على الحاجة إلى تسخير القوة الكاملة للعلوم والتكنولوجيا لضمان قدرة الإمدادات على الصمود في مواجهة تهديدات مثل الصراعات والجفاف والفيضانات.. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعمل على تقديم حلول دائمة واستخدام التكنولوجيا لتوقع أزمات الأمن الغذائي ومنع حدوثها بالتعاون مع شركائها.

وأشار سوناك إلى إن بريطانيا تدعم الدول النامية لبناء نظم غذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود، وساعدت في إنشاء البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي لحشد التمويل من القطاعين العام والخاص.