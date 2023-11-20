اليوم السابع
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رئيس مياه سوهاج يشدد على جاهزية المعدات للطوارئ ومواجهة المخاطر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:59 م
رئيس مياه سوهاج يشدد على جاهزية المعدات للطوارئ ومواجهة المخاطر جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة تقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
 
وأضاف أنه تم تناول مدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل.
 
وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الاجتماع على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.
 
وتناول الاجتماع مدى جاهزية المعدات لمواجهة أى طوارى او أزمات وموقف المعدات الجديدة التى تم الدفع بها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة أى مخاطر محتملة بالاضافة الى مناقشة خطط الاحلال والتجديد لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 






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