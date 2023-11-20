رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروع سكن كل المصريين بمدينة العبور الجديدة

كتب أحمد حسن

وشددت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومراعاة الجودة في كافة تفاصيل التنفيذ، حتي يتسني توفير حياه كريمة لكافة الحاصلين علي وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

كما تفقدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، نادي بمشروع سكن كل المصريين تم تنفيذه وبدأت مراحل التشغيل التجريبي، وكذلك مشروعات الطرق داخل المدينة التي تخدم علي مشروع الاسكان الاجتماعي .