رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروع سكن كل المصريين بمدينة العبور الجديدة

تفقدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عدد من مشروعات الاسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين بمدينة العبور الجديدة، ورافقها في الجوله كل من المهندس عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وعدد من أصحاب شركات المقاولات المسئولين عن التنفيذ.
وشددت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومراعاة الجودة في كافة تفاصيل التنفيذ، حتي يتسني توفير حياه كريمة لكافة الحاصلين علي وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.
كما تفقدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، نادي بمشروع سكن كل المصريين تم تنفيذه وبدأت مراحل التشغيل التجريبي، وكذلك مشروعات الطرق داخل المدينة التي تخدم علي مشروع الاسكان الاجتماعي .
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