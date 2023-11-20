رئيس الشهر العقارى يقوم بزيارة ميدانية مفاجئة لمكتب مطروح

كتب إبراهيم قاسم

قام الدكتور جمال يقوت عبد اللطيف، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بزيارة ميدانية مفاجئة لمكتب الشهر العقاري بمرسي مطروح، وذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالمتابعة المستمرة لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري للوقوف على تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتسجيل العقارات فى الشهر العقارى وذلك على الوجه الصحيح وإزالة كافة المعوقات التي تواجه تطبيقه.

وقام الدكتور جمال يقوت بالمرور على مأمورية الشهر العقاري بمطروح والمراجعة الفنية ومكتب توثيق السيارات للوقوف على مدى حسن سير العمل بانتظام ويسر وكان في صحبته السيد الدكتور على عبدالمنعم عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة، الدكتور عماد أبو زهرة وكيل التفتيش الفني وجه بحري وتحدث رئيس القطاع مع الاعضاء الفنيين القائمين على عملية الشهر والتوثيق في كافة النواحي الفنية والإدارية.

ونقل الدكتور جمال يقوت لموظفى الشهر العقارى توجيهات المستشار وزير العدل بالتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة لهم في أفضل وأحسن وأيسر شكل ممكن وسرعة ودقة انجاز المعاملات في اسرع وقت ممكن.

كما نقل لهم تحيات وتوجيهات المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

والجدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري بمرسي مطروح يعد من أهم مكاتب الشهر العقاري حيث يقع في نطاق اختصاصه الساحل الشمالي والذي يعد وجه للمصريين والأجانب والمستثمرين.

وأكد الدكتور جمال يقوت للعاملين بالشهر العقاري فى مطروح على ضرورة التيسير على المواطنين ورفع اية معوقات تواجه المستثمرين والمواطنين اليه شخصيا للعمل على إزالتها بشكل فوري ومباشر وأبدى الجهاز الاشرافي والعاملون بمكتب الشهر العقاري بمطروح سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.

وفي نهاية الزيارة وجه رئيس مصلحة الشهر العقارى، الشكر لأمين المكتب والجهاز الاشرافي سعيد فايز وجميع العاملين بامانة المكتب والمأموريات وفروع التوثيق بالمكتب لما لمسه منهم من حسن معاملة الجمهور والتيسير عليهم ووعدهم بتكرار مثل هذه الزيارات بشكل مستمر.





زيارة ميدانية لمكتب الشهر العقاري بمرسي مطروح



جانب من الزيارة جانب من الزيارة



بزيارة ميدانية مفاجئة لمكتب الشهر العقاري بمرسي مطروح، بزيارة ميدانية مفاجئة لمكتب الشهر العقاري بمرسي مطروح،







زيارة رئيس الشهر العقارى زيارة رئيس الشهر العقارى



