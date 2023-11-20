رئيس إيطاليا: للأطفال الحق فى السلام وليس الموت تحت القنابل

قال الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، أنه “فى كل يوم وفى كل ركن من أركان المعمورة، لا يزال الأطفال يموتون تحت القنابل، يتعرضون للمعاملة الوحشية والاستغلال الجسدى والعقلى ويتم اختطافهم وممارسة التمييز ضدهم"، حسبما قالت وكالة آكى الإيطالية.

وفى رسالة بمناسبة اليوم الدولى لحقوق الأطفال والمراهقين، كتب رئيس الدولة: "إن المآسى التى راح ضحيتها الأبرياء ستظل علامة فى حياتهم إلى الأبد، كما أن العالم يحرم نفسه من مستقبله، فالحروب، الأزمات المناخية والفقر، تزيد عاما بعد عام، أعداد الأطفال والمراهقين الفارين من أوضاعهم ومن أرضهم، بحثا عن الخلاص والتحرر من مصير لا إنسانى".

وذكر ماتاريلا، أن "البيانات فى إيطاليا أيضًا، تسلط الضوء على وضع غير مقبول للقاصرين الذين يجدون أنفسهم فى ظروف الفقر"، وأضاف أن "الجهود المبذولة، والتى حفزها أيضًا التوقيع على اتفاقية حقوق الأطفال والمراهقين، لم تكن كافية حتى الآن"، مبينًا أن "الفجوة بين الاحتياجات والنتائج كبيرة جدا".

وأشار الرئيس الإيطالى، إلى أن "الالتزام المطلوب لتوفير حماية فعالة لحقوق الأطفال لم يتم استنفاذه بعد، فللفتيات والفتيان الحق بتكافؤ الفرص فى الحياة، وبأن يتم الاصغاء إليهم، قبولهم، وأن يعيشوا عمرهم، وفوق كل شيء "لهم الحق بالسلام".

وخلص الرئيس الإيطالى إلى القول، أن الاعتراف بهذه الحقوق، تعزيزها عمليًا، وتوفير الوسائل اللازمة للأطفال والمراهقين ليصبحوا بالغين واعيين، يعنى منحنا جميعا الأمل بمستقبل أفضل.