اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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دعوة أوكرانية للرئيس الموريتاني للمشاركة في القمة الدولية للأمن الغذائي

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:00 ص
دعوة أوكرانية للرئيس الموريتاني للمشاركة في القمة الدولية للأمن الغذائي محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ

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أجرى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الأوكراني المبعوث الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا مكسيم سوبخ، والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية أن المباحثات تناولت الدعوة الموجهة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة الدولية للأمن الغذائي، المزمع انعقادها في أوكرانيا.

كما تطرق الجانبان إلى افتتاح سفارة جديدة لأوكرانيا في موريتانيا، وتوسيع مجال التعاون بين البلدين ليشمل مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصيد.







القمة الدولية للأمن الغذائي

اوكرانيا

موريتانيا

المجاعة

محمد ولد الشيخ الغزواني



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