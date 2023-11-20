خارجية أمريكا: على الفلسطينيين اختيار من سيحكم غزة.. ونوافق على السلطة

كتب محمد شرقاوى

قالت الخارجية الأمريكية إنه تم إبلاغ إسرائيل بضرورة إيقاف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة وليس الولايات المتحدة التى تحدد لهم ذلك.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن حماس لا يجب أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وإسرائيل لا يجب عليها أن تحتل القطاع، مشيرة إلى أن الخارجية تطمح إلى وحدة بين غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية الحالية التي تقبل بها تماما لأداء هذا الدور.