حفل زفاف أيرلندي داخل مسيرة تضامنية للقضية الفلسطينية.. فيديو وصور

شارك عروسان إيرلنديان، مسيرة تضمانية داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي يسفر يوميا عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين المدنيين.

وظهر العروسان في المسيرة بملابس زفافهما ليشاركا المسيرة في يومهم المفضل، لارسال رسالة الشعوب للعالم وللقيادات بضرورة وقف الحرب وبأهمية القضية الفلسطينية للكثير من شعوب العالم.

🇮🇪🇵🇸 An Irish couple took their wedding to a Palestine march.



