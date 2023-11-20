حفل زفاف أيرلندي داخل مسيرة تضامنية للقضية الفلسطينية.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

شارك عروسان إيرلنديان، مسيرة تضمانية داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي يسفر يوميا عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين المدنيين.

وظهر العروسان في المسيرة بملابس زفافهما ليشاركا المسيرة في يومهم المفضل، لارسال رسالة الشعوب للعالم وللقيادات بضرورة وقف الحرب وبأهمية القضية الفلسطينية للكثير من شعوب العالم.

🇮🇪🇵🇸 An Irish couple took their wedding to a Palestine march.



May their marriage be filled with happiness and joy! ❤️ pic.twitter.com/lcpgIDHy5P — Censored Men (@CensoredMen) November 18, 2023

أعلنت الصحة الفلسطينية عن استـشهاد 5600 طفل و3550 امرأة بغزة منذ 7 أكتوبر، وارتفاع شهداء العدوان على غزة لأكثر من 13300، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.