اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

حفل زفاف أيرلندي داخل مسيرة تضامنية للقضية الفلسطينية.. فيديو وصور

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:21 م
حفل زفاف أيرلندي داخل مسيرة تضامنية للقضية الفلسطينية.. فيديو وصور العروسان وسط المسيرة
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك عروسان إيرلنديان، مسيرة تضمانية داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي يسفر يوميا عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين المدنيين.

وظهر العروسان في المسيرة بملابس زفافهما ليشاركا المسيرة في يومهم المفضل، لارسال رسالة الشعوب للعالم وللقيادات بضرورة وقف الحرب وبأهمية القضية الفلسطينية للكثير من شعوب العالم.

 

أعلنت الصحة الفلسطينية عن استـشهاد 5600 طفل و3550 امرأة بغزة منذ 7 أكتوبر، وارتفاع شهداء العدوان على غزة لأكثر من 13300، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

العروسان وسط المسيرة
العروسان وسط المسيرة

 







ايرلندا

فلسطين

غزة

اخبار غزة

اخبار فلسطين



الموضوعات المتعلقة

موسكو: إجلاء 558 روسيًا من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:14 م

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تخطط لعملية إبادة جماعية ضد أطفال غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:12 م

وزير الدفاع الأمريكي: على إسرائيل بذل ما في وسعها لإيصال المساعدات إلى غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:48 م

رئيس "عربية النواب": موقف الدولة المصرية من أحداث غزة قوى وثابت

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:41 م

وزير الدفاع الأمريكى يدعو إسرئيل إلى إدخال المساعدات إلى غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة