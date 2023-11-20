جنازة في إسرائيل كل ساعة ونصف.. مقابر الاحتلال تكشف عدد القتلى "فيديو"

تتفاقم أزمات الاحتلال الإسرائيلى يومًا بعد الآخر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وفى الوقت الذى يتكتم فيه مسئولو الاحتلال عن الإفصاح عن العدد الحقيقى لقتلى الجيش فى غزة، إلا أن ديفيد أورين باروخ وليئور يامين مديرا المقابر العسكرية فى جبل "هرتسل" فى إسرائيل قالا "إن جنازة تقام كل ساعة ونصف الساعة تقريبًا" وأضافا: "أنه تم إحضار ما يقرب من الخمسين جثة لجنود وتم دفنها خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية"

ونشر موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية تصريح باروخ ويامين على الصفحة الرسمية على موقع "إكس" ورأى مُحللون متخصصون فى الشأن الإسرائيلى أن نشر الأمر على صفحة وزارة الدفاع الإسرائيلية ربما يكون فى إطار تهيئة الرأى العام لنشر العدد الحقيقى للقتلى فى صفوف الجيش.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى عن زيادة عدد القتلى بجنوده فى العملية البرية فى قطاع غزة منذ أمس حتى ظهر اليوم الإثنين من 58 إلى 66.