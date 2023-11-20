جامعة المنوفية تمحو أمية 66 ألف مواطن منذ 2014.. ولا تخرج قبل تعليم شخصين

المنوفية - محمد فتحى

فى إطار الجمهورية الجديدة نجحت جامعة المنوفية، فى محو أمية 66 ألفًا و798 مواطنا ومواطنه منذ عام 2014 وحتى الآن وذلك من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار

وأكد الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية، أننا نعمل فى إطار الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء نهائيا على الأمية، وذلك من خلال برتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للقضاء على الأمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكليات المشاركة فى القضاء على الأمية هى كليات التربية ،الحقوق ، التجارة، الاقتصاد المنزلى ، وذلك عن طريق قيام كل طالب قبل التخرج بمحو أمية شخصين من الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبها أكدت الدكتورة هبه الغتيمى مدير مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية، أنه يتم تدريب الطلاب على كيفية محو آمية المواطنين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة من خلال دورات للطلاب بالجامعة ، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلى إعداد حقيبة تدريبية لإعداد معلم محو الأمية وتعليم الكبارو تأهيل طلاب الجامعة من خلال تنفيذ دورات تأهيل معلم الكبار ،ويتضمن التدريب تعليم المهارات اللغوية والعمليات الحسابية والمواصفات والشروط والإجراءات التى يجب ان يتبعها طلابنا فى تعليم الكبار، وكذلك استخدام العروض التكنولوجية والوسائط والبرمجيات التفاعلية وغيرها لتنمية هذه المهارات بصورة مبسطة استنادا إلى منهج تربوية النص، وانطلاقا من المدخل البيئى والحياة اليومية للمتعلمين الكبار، وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين في دورات إعداد معلم الكبار التى نفذها مركز تعليم الكبار مايقرب 4 آلاف طالب.

وأضافت الغتيمى، أنه تم إعداد دليل جذب الأميين للإلتحاق بفصول محو الأمية سؤال وجواب من اعداد متدربي دورة اعداد معلم الكبار نتيجة التفاعل البناء فى ورش العمل فى التدريب والتفاعل على أرض الواقع مع الأميين ، واستخرجوا محتوى هذا العمل مما يعد سبقا جديدا لجامعة المنوفية فى مجال تعليم الكبار، وتشكيل أسرة خدمة المجتمع من الطلاب المتميزين فى مشروع محو الامية ودورات إعداد معلم الكبار وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية للطلاب و المساهمة فى تنظيم ندوات؛ وورش عمل لنشر ثقافة محو الأمية وكيفية التعامل مع الأميين وجذبهم للتعليم وذلك في كليات الجامعة المختلفة ومعرض لمنتجات متدربى دورات اعداد معلم الكبار، و تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لإدارة مشروع البروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لادارة المشروع القومى لمحو الامية من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة ومسئولى هيئة تعليم الكبار فرع المنوفية برئاسة رئيس جامعة المنوفية وتكون هذه اللجنة حلقة وصل بين الجهود المبذولة فى كليات الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار فى القضاء على الأمية فى المحافظة من خلال توظيف واستثمار الكوادر الطلابية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في القضاء على الامية بمصر.

وتؤكد أنه طبقا لقرار مجلس جامعة المنوفية يتم صرف مكافاة الطلاب المتميزين فى المشروع القومى لمحو الأمية، بالإضافة إلى المكافأة المحددة طبقا لبروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار، والذى ينص على حصول الطالب على مبلغ 250 جنيهًا عن كل دارس ناجح من هيئة تعليم الكبار.

وأكدت أن مجلس جامعة المنوفية قرر مكافاة الطلاب المشاركين فى المشروع القومى لمحو الامية وتعليم الكبار طبقا لمستويات الانجاز الاتية ، وهو الطالب الذى يقوم بمحو أمية عشرة أفراد يحصل على مكافاة 700 جنيه من جامعة المنوفية، وتقوم جامعة المنوفية بسداد رسوم الكتب الدراسية للطالب لمدة عامين،والطالب الذى يقوم بمحو أميه عشرين فرد يحصل على مكافاة 1000جنيه من جامعة المنوفية، بالإضافة إلى أن تقوم جامعة المنوفية بسداد رسوم الكتب الدراسية للطالب لمدة فصل ، بينما الطالب الذى يقوم بمحو أمية ثلاثون فرد يحصل على مكافاة 1250 جنيه من جامعة المنوفية وتقوم جامعة المنوفية بسداد رسوم الكتب الدراسية للطالب لمدة عام كامل ، والطالب الذى يقوم بمحو بمحو أمية أربعين يحصل على مكافاة 1500 جنيه من جامعة المنوفية، وتقوم جامعة المنوفية بسداد رسوم الكتب الدراسية للطالب لمدة عامين، وكذلك بمكافاة الكليات المتميزة فى المشروع القومى لمحو الامية .

وأضافت مدير مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية، أن الجامعة تعمل منء فترة من خلال مبادرة قرى بلا أميه بمشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة، من الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار وبلغ عددها 10 قوافل .

وتشير إلى أنه تم تنظيم 10 قوافل بالتعاون بين مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية،و المبادرة الرئاسيه حياه كريمه ، بقرى شما ، سمادون، سبك الاحد،محلة سبك ،دناصور، شوساى، شعشاع.

وأكدت أنه تم صدور قرار مجلس جامعة المنوفية بمكافاة الكليات المتميزة فى المشروع القومى لمحو الامية، بصرف مكافاة شهرين للكليات الثلاثة التى تحقق أعلى انجاز فى المشروع القومى لمحو الامية وتعليم الكبار فى كل دورة امتحانية لهيئة تعليم الكبار، بدء العمل بنقاط ارتكاز هيئة تعليم الكبار بجامعة المنوفية، بدأ العمل بنقاط ارتكاز هيئة تعليم الكبار بجامعة المنوفية وذلك لدعم مشاركة طلاب جامعة المنوفية فى المشروع القومى لمحو الامية وتعليم الكبار حيث يقوم مسئولى هيئة تعليم الكبار بنقاط الارتكاز باستقبال الطلاب الراغبين بتسجيل أرقام بطاقات الدارسين الاميين للتعاقد مع هيئة تعليم الكبار كالأتى ،نقطة الارتكاز الاولى ومقرها كلية التربية الدور الارضى شئون الطلاب وذلك لطلاب كليات التربية - التربية للطفولة المبكرة – التربية الرياضية - كلية الاقتصاد المنزلى شعبة تربوى ، ونقطة الارتكاز الثانية ومقرها كلية الآداب الدور الارضى شئون الطلاب وذلك لطلاب كليات الاداب - الحقوق - التجارة.

كما يمكن لباقى الطلاب من جميع الكليات الاخرى الراغبين فى المشاركة فى المشروع القومى لمحو الامية وتعليم الكبار التقدم بأوراقهم لنقاط ارتكاز هيئة تعليم الكبار بكليتى الاداب والتربية، ويتم تكريم الطلاب الذين حققوا أعلى انجاز فى محو الأمية.



الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية