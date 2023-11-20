جامعة السادات تطلق حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء في فلسطين

المنوفية - محمد فتحى

نظمت إدارة المشروعات البيئية بجامعة السادات ، أولى حملات التبرع بالدم بكليات جامعة مدينة السادات، بكليتى السياحة والفنادق، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين .

وأكدت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، أن الحملة تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وتخفيف حدة أحداث العنف وسقوط العديد من الضحايا والمصابين، وأن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدة أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة كنوع من تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية للدولة الفلسطينية.

لافتة إلى أن الدولة المصرية أكدت على أن المسئولية الإنسانية وتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطيني لما يعانيه في الوقت الراهن.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجهود قطاع المشروعات البيئية، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالتبرع من كافة كليات الجامعة.

كما أشار "جعفر"، إلي أن عملية التبرع شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

كما أكد حرص جامعة مدينة السادات تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ويد العون والمساندة وتضامنا مع أهل غزه، حيث تعانى المستشفيات في قطاع غزة من نقص الإمدادات الطبية.