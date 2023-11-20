تواصل الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

محمد الجالى- هند مختار

واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استعراض مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

وأقيم خلال أمس الأحد، عددًا من الفعاليات الداعمة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، حيث نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور أكثر من 7000 مواطن.

ونظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا بمركز يوسف الصديق، لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى، لتكملة مسيرة النهضة و الانجازات.

كما نظمت ‏امانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم تعقد لقاءاً جماهيرياً لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

ونظم حزب الاصلاح والنهضة ندوة توعوية ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس بمركز شباب زرقون القبليه نظمتها أمانة محافظة البحيرة لزيادة الوعي لدي الشباب حول مشاركتهم في العمليه الانتخابية، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

كما نظمت أمانة محافظة سوهاج بحزب الإصلاح والنهضة مبادرة مصر تختار الرئيس للتأكيد على أهمية عملية التوعية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

ونظمت ‏أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الإصلاح والنهضة مسيرة شبابية حاشدة لإعلان الدعم الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي ونشر الوعي بين الشباب حول مشاركتهم في العمليه الانتخابية.

ونظم تحالف الاحزاب المصرية مؤتمر حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات.

كما نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة اسيوط مؤتمرًا نسائياً حاشدًا لشابات المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعوة الشابات الحاضرات لتوعوية كافة نساء المحافظة بالمشاركة الإيجابية.

ونظمت أمانة حزب الحرية المصري بالشرقية مؤتمر جماهيري بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة ندوه لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وتم خلالها استعراض إنجازات الرئيس في الفترة السابقة.

ونظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة كفر الدوار لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بحضور آلاف العمال.

كما نظم الاتحاد التعاوني ندوة توعية لمزارعي 4 محافظات مختلفة وهى:( كفر الشيخ، أسيوط، الاسماعيليه، الإسكندرية)، وذلك لإعلان دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم.

كما نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق مؤتمراً حاشداً بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والتحدث عن إنجازات الرئيس منذ 30 يونيو.



النقابات العامة تؤيد وتبايع السيسي لفترة رئاسية جديدة



مؤتمر جماهيري حاشد لحدب مستقبل وطن بكفر الشيخ



مؤتمر حزب الإصلاح والنهضة بالبحيرة