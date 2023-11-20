تموين دمياط: بيع السكر المعبأ بسعر 27 جنيها فى الأسواق

دمياط معتز الشربيني

قامت مديرية التموين بدمياط ببيع وتوزيع السكر معبأ سعر الكيلو 27 جنيها بعدد من المحلات بدمياط وكفر سعد والمعارض المقامة على هامش مبادرة تخفيض أسعار السلع، علمًا بأن سعر السكر التموينى مازال 12.5 جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتسهيلًا على المواطنين ومحاربة الغلاء.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط مدى صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها فى عدد من المحلات، وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة فى الأسواق وضمان التزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة فى تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات.